El presumpte violador d'Igualada continuarà a la presó. L'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs persentat per la seva defensa en el qual demanava que se'l deixés en llibertat perquè considerava que se li havia vulnerat el dret a la defensa. En el seu escrit, el lletrat argumentava que quan va declarar després de la seva detenció, que es va produir el passat 21 d'abril, la causa estava sota secret de sumari de forma que no en coneixia els detalls. L'home està acusat d'un delicte d'agressió sexual i temptativa d'homicidi contra una menor de 16 anys. L'agressió, molt violenta, va tenir lloc el passat 1 de novembre al polígon de les Comes d'Igualada.

Per a l'Audiència, a més, hi ha risc de fugida ja que el sospitós no ha pogut acreditar que té família a Espanya, malgrat fer referències a la seva mare, ni tampoc cap domicili on estigui empadronat, de manera que segons la sala, no es pot acreditar el seu arralment a l'estat espanyol on està des de fa cinc anys de forma irregular. L'escrit també va referència al risc de reiteració delictiva ja que assegura que ha estat condemnat per fets delictius al seu país d'origen, Bolívia.

Divendres passat es va celebrar una vista, a l'Audiència de Barcelona, sobre la presó provisional de l'acusat. Allà, el minsiteri fiscal i també l'advocat que representa la víctima es van oposar a la revocació d'aquesta mesura i la resolució del recurs s'ha fet pública aquest dimarts.