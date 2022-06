L’atacant de quatre mossos amb una catana a Moià accepta 9 anys de presó

L’home que va atacar quatre agents dels Mossos d’Esquadra a Moià amb una catana ha acceptat un total de nou anys de presó i indemnitzar-los amb un total de més de mig milió d’euros. En el judici, celebrat aquest dimarts al matí a l’Audiència de Barcelona, l’agressor, que pateix esquizofrènia paranoide, ha reconegut els fets i en el seu torn final de paraula ha demanat perdó als agents que van resultar ferits. Un dels mossos va perdre quatre dits d’una mà mentre que els altres van patir ferides de diversa consideració als braços.

Els fets es remunten al 18 de juliol del 2020 quan els quatre agents dels Mossos d’Esquadra van acompanyar efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) al domicili de l’home, a la carretera de Vic de Moià, per traslladar-ho a la unitat de psiquiatria de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. L’home havia abandonat el tractament que feia per la seva malaltia i el psiquiatre n’havia ordenat el seu internament.

Un cop els agents van arribar a la casa, el pare de l’acusat els va obrir i els va deixar entrar. En un primer moment, l’agressor es va mostrar tranquil i va demanar entrar a la seva habitació per canviar-se de roba. El van acompanyar dos agents, i quan va simular que agafava unes sabates de sota el llit, va treure una catana amb la qual va atacar els agents. En un primer atac, va tallar els dits d’un dels mossos i el va fer caure a terra. L’home va continuar amb el seu atac contra els policies, que van fer servir les seves defenses i un d'ells també va intentar, sense èxit utilitzar la pistola tàser. Finalment, i després que tots els agents haguessin resultat ferits, un va disparar amb l’arma reglamentària contra l’home. El tret va impactar a la mà de l’agressor fent-li caure la catana.

En el judici, l’home ha assegurat que sentia veus del seu interior que li deien que els policies el volien matar. També, que el dia dels fets va agafar l'espasa per defensar-se perquè li va manar un «alien» que creia que tenia dins seu. De fet, durant el judici els forenses han confirmat que l’home pateix psicosi persecutòria i que una de les seves obsessions és creure que la policia el persegueix.

La defensa del processat, la fiscalia i les quatre acusacions que representaven els diferents agents que van resultar ferits ha acordat una condemna total de 9 anys de presó i 20 de llibertat vigilada, aplicant-hi ja l’eximent incomplet per la malaltia que pateix. En concret, dos anys i tres mesos de presó i cinc de llibertat vigilada per cadascun dels delictes d’intent d’homicidi pels quals se l’acusa. Des que van passar els fets, l’home ha estat a la presó, en règim ordinari i ara els facultatius hauran de decidir en quin tipus de centre acaba complint la condemna. La pena acordada és molt inferior a la que inicialment demanava la mateixa fiscalia, de 60 anys de presó, i la feta per USPAC en representació d’un dels ferits, que s’elevava a 70 anys, ja que la temptativa d’homicidi hi afegia els delictes de lesions i atemptat contra l’autoritat.

Pel que fa a les indemnitzacions, haurà de pagar 212.000 euros a un dels agents, 168.000 a un altre, 141.000 euros a un tercer i finalment 8.000 euros al quart mosso. Les quantitats s’han determinat en funció de les ferides i les seqüeles que ha patit cadascun d’ell arran de l’agressió.