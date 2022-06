Els Mossos d'Esquadra busquen quatre encaputxats que aquest dilluns a la matinada van assaltar una casa a Banyoles (Pla de l'Estany). Els lladres van amenaçar el matrimoni i els dos fills amb una arma de foc per obligar-los a entregar els objectes de valor que tenien dins l'habitatge. Es van emportar més de 30.000 euros en efectiu, diverses joies i armes de la família. Després, es van fer fonedissos aprofitant la foscor de la nit sense deixar rastre. L'habitatge està situat a la zona del puig de Sant Martirià. Els Mossos han obert una investigació i treballen per identificar i localitzar els assaltants.

Els quatre lladres van entrar a la casa de matinada, segurament aprofitant una de les obertures d'accés a l'habitatge. Els assaltants, que portaven roba fosca i guants, portaven una arma de foc amb la qual van amenaçar el matrimoni i els dos fills. A més, durant el robatori, també els van lligar a l'interior de l'habitatge. Els lladres, que segons les víctimes parlaven amb accent de l'Europa de l'Est, van obligar el pare a obrir-los la caixa forta i van anar recorrent les diferents estances buscant objectes de valor.

Sense deixar rastre

La mateixa família va ser qui va alertar els serveis d'emergències cap a les quatre de la matinada, poc després que els encaputxats marxessin de l'habitatge. Els Mossos d'Esquadra van alertar les patrulles que feien controls a les carreteres properes per si localitzaven un cotxe sospitós. Els lladres, però, s'havien fet fonedissos.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas i treballa per localitzar els quatre lladres. De moment, però, no ha transcendit que hi hagi detencions.