La Policia Nacional ha desmantellat una plantació de marihuana en un habitatge unifamiliar de Collbató. En total s'han intervingut 1.118 plantes de marihuana en fase de floració amb un pes de 105 kilos, així com 30 kilos de cabdells preparats per a la venda i 7.460 euros en efectiu. Durant l'operatiu es van detenir els tres responsables de la plantació. La investigació es va iniciar gràcies a una denúncia anònima i a informacions rebudes a través de la col·laboració ciutadana. Després de diverses vigilàncies, i un cop identificades les persones que vivien a l'habitatge, es va demanar l'autorització judicial per continuar amb les indagacions.

Tècnics de la companyia elèctrica van constatar que hi havia un consum energètic molt elevat, cosa que podria estar relacionada amb una apropiació fraudulenta del consum elèctric. L'operatiu va culminar amb la detenció de tres persones responsables de la plantació per delictes de pertinença a grup criminal organitzat, contra la salut pública i per defraudació de fluids elèctrics. La plantació estava ubicada a la planta baixa de l'habitatge. També es va trobar una arma tipus tàser i material divers. Durant la investigació els agents van comprovar que els responsables de la plantació havien patit un robatori per part d'altres traficants de droga.