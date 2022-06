Un turista ha denunciat en una comissaria dels Mossos d'Esquadra el robatori del seu rellotge, un Hublot que val 800.000 euros. La víctima afirma que ahir dimecres a primera hora de la tarda va ser assaltat per diversos lladres que, actuant en grup, li van arrencar violentament el rellotge del canell i després van fugir. Els Mossos no han pogut arrestar ningú, de moment, i investiguen els fets, que van succeir a prop de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. És el robatori d'un rellotge més car que s'ha denunciat a la capital catalana fins ara. Hi havia diversos precedents de rellotges que costaven 200.000 o 300.000 euros. Però cap d'un valor tan elevat, que ronda els 800.000 euros. Algunes fonts assenyalen que es podria tractar d'un Black Caviar Bang de la prestigiosa firma suïssa Hublot.

Per combatre aquest fenomen delictiu en auge a Barcelona, i en altres ciutats europees, els Mossos han creat recentment una unitat especialitzada a combatre aquest tipus de lladres violents, que actuen en grup, busquen rellotges de gamma alta que arrabassen sense contemplacions als turistes i treballen per a persones que compren, i fins i tot encarreguen, les peces que ells obtenen i després les venen a l'estranger.