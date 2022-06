Un mes després de la desaparició a Barcelona de Bastian Riera Trindade, el pare continua sense tenir notícies del seu fill. L’home s’hauria reunit amb el menor de 5 anys el 6 de maig passat. Però la seva mare, de qui s’ha separat, no es va presentar per entregar-lo en compliment del règim de custòdia compartida. El pare, el 8 de maig, dos dies més tard, va acudir a una comissaria dels Mossos d’Esquadra per formalitzar una denúncia.

Des de SOS Desapareguts es remarca que la dona d’origen portuguès no ha donat cap senyal de vida des de llavors i que l’angoixa del pare ha anat en augment. La parella residia a Barcelona i, després de la separació, ella va continuar vivint a la capital catalana. En desaparèixer de cop amb el Bastian, el pare va intuir que hauria tornat juntament amb la seva família a Portugal. Tanmateix, en contactar amb aquesta, el pare no ha rebut cap pista sobre la ubicació en la qual podria trobar-se el seu fill. «La família de la dona li diu que no sap res de res però està clar que la dona compta amb algun tipus de suport logístic perquè ja ha passat un mes», manté el mateix portaveu de SOS Desapareguts, que afegeix que els Mossos van assegurar al pare fa dies que traslladarien a la policia portuguesa una ordre de recerca per trobar el parador en el qual la mare estaria amagant el fill. De moment, si s’ha sol·licitat, no ha donat cap fruit, per a desesperació de la família paterna del Bastian. Segons han informat fonts policials, els Mossos estan en contacte amb el pare i estan fent un seguiment estret de la desaparició del Bastian que, un mes després, no ha permès localitzar-lo.