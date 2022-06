Una alerta a través de les xarxes permet descobrir una plantació de marihuana a Montbui

Una alterta que van rebre els Mossos d’Esquadra a través de les xarxes socials els ha permès descobrir una plantació de marihuana en un magatzem de Santa Margarida de Montbui. Aquest divendres, els agents han entrat al local on han detingut un home de 49 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric, segons han informat el cos policial a través d'un comunicat.

L'alerta es remunta a principis de juny, quan a través de les xarxes socials, una ciutadana va avisar els Mossos d'Esquadra de la possible existència d’una plantació de marihuana en un magatzem de Santa Margarida de Montbui (Anoia). Aquest divendres els investigadors han anat a fer comprovacions i han constatat que de l’interior del magatzem en sortia una forta olor de marihuana. Poc després ha arribat el propietari, el qual ha autoritzat als agents accedir a l’interior.

Un cop dins, els mossos han localitzat una estança amb 508 plantes de marihuana i diversos objectes destinats al cultiu.

Tot seguit, els agents han detingut el propietari per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. També se l’ha denunciat per defraudació de fluid elèctric, ja que havia manipulat la instal·lació per connectar-la de manera fraudulenta a la xarxa de distribució.

El detingut ha quedat en llibertat després de declarar a comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan el requereixi.