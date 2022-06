La sequera acumulada i les poques perspectives de pluja en els propers dies fan que la campanya d’incendis es presenti com a complicada i que s’estiguin extremant ja algunes mesures. En aquest sentit, fonts dels Bombers de la Generalitat, assenyalen que ja treballen, durant tot l’any, amb paràmetres de campanya d’incendis forestals.

En el cas dels Agents Rurals, la campanya de prevenció no comença fins el 15 de juny però ja s’han avançat algunes mesures. Una és la campanya de vigilància i prevenció de focs durant la sega del cereal. Per aquesta raó, la campanya ja està operativa, segons ha informat el govern català aquesta mateixa setmana. Aquest pla comporta que s’hagin d’adoptar algunes mesures, com per exemple, l’obligatorietat de comunicar l’inici i el final de certes tasques agrícoles entre les 2 i les 5 de la tarda quan el pla Alfa -que marc el risc d’incendi- es troba en nivell 3. També està vigent, en aquest cas com cada any, des del passat 15 de març i fins el proper 15 d’octubre la prohibició de fer foc al bosc o menys de 500 metres sense disposar d’una autorització expressa per fer-ho. Per part d’Agents Rurals també fan una crida a la prevenció i recorden que no es poden llençar petards a menys de 500 metres del bosc i també demanen que no es llancin ni fanalets -perquè un cop alçats se’n perd totalment el control- ni burilles de cigarreta, ni des del cotxe ni directament a terra.

Just avui fa una setmana també es presentava a Montserrat l’actualització del pla Alfa En la presentació, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, feien una crida a la prudència i el cap dels Agents Rurals, Marc Costa, també alertava que l’estiu es presenta «complicat» i que cada cop s’activen més els nivells 2 i 3 del pla Alfa.

En el seu nivell màxim, el 3, comporta restriccions en accessos a l’entorn natural. Aquestes restriccions comporten, per una banda reduir el risc d’incendi per activitat humana, ja que segons va assegurar Elena, 9 de cada 10 estan provocats per l’activitat humana, i per l’altra, en cas que hi hagi un incendi, al no haver-hi persones a l’entorn no cal evacuar-les.