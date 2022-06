L’escenari principal que s’estava muntant al Monte do Gozo, a Santiago, s’ha esfondrat aquest matí i diversos treballadors hi han quedat atrapats, segons les primeres informacions. Una vintena d’operaris estaven treballant en el muntatge del festival O Son do Camiño, que està previst per al cap de setmana vinent.

De moment, les fonts oficials només confirmen que el succés ha passat al voltant de les 12:30 i que hi ha diverses persones ferides. Algunes informacions apunten a quatre afectats, un d’ells ferit de gravetat. S’han mobilitzat les Urgències Sanitàries, Bombers Protecció Civil, Policia Local i Nacional i GES de Brión. Els serveis d’emergència continuen al lloc dels fets. Fonts de l’organització han apuntat a Europa Press que ha caigut part de l’estructura de l’escenari principal en muntatge al Monte do Gozo per a aquest cicle de concerts.