Matí de dissabte complicat a l'AP-7 amb més de 30 quilòmetres acumulats de cua per tres accidents a Castellet i la Gornal, la Granada del Penedès i Maçanet de la Selva. El sinistre de Castellet s'ha saldat amb un mort i un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 08.32 hores al quilòmetre 205,7 de l'AP-7, en sentit nord i en una zona de retenció de vehicles provocada per un camió tràiler incendiat anteriorment. S'ha produït un encalç entre una furgoneta i un camió. A conseqüència de l'impacte, ha mort la passatgera davantera de la furgoneta. El conductor ha resultat ferit menys greu i un passatger posterior, en estat greu, ambdós traslladats a l'Hospital de Bellvitge.

El conductor del camió ha resultat il·lès. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són 74 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Quant a l'afectació viària, s'ha tallat l'AP-7 en aquest punt en sentit nord i s'han acumulat fins a 7 quilòmetres de retencions direcció Barcelona i uns 5 quilòmetres d'aturades cap a Tarragona.

19 quilòmetres de cua per un accident a Maçanet de la Selva

En paral·lel, les cues per l'accident a Maçanet de la Selva han superat els 19 quilòmetres en sentit Girona i l'SCT ha recomanat com a alternativa la C-32 des de la Roca del Vallès (per la C-60). I el sinistre de la Granada del Penedès ha provocat una congestió màxima d'uns 8,5 quilòmetres en sentit Tarragona.