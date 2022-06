Els Bombers de la Generalitat han hagut de rescatar aquest dissabte al migdia amb l'helicòpter dels GRAE un home de 60 anys que s'ha accidentat mentre anava en moto en una pista forestal a la zona de Cal Vilalta, al terme de Moià.

Els fets han tingut lloc cap a 3/4 d'1. L'home ha patit una caiguda i s'ha fet mal en una cama, i si bé en principi no sembla que estigui fracturada, ha calgut un rescat aeri per les dificultats d'accés a la zona per via terrestre, segons han informat els mateixos bombers. L'home ha estat traslladat a una masia propera on l'esperava un vehicle del SEM per portar-ho a un centre hospitalari.