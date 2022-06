Un cotxe s'ha incendiat aquest diumenge, cap a 1/4 de nou de la nit, a la C-25, a l'altura de Rajadell. Una dotació dels Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ha apagat les flames. Segons han informat fonts del cos, no hi ha hagut cap afectació a l'eix Transversal i no s'ha hagut de lamentar cap ferit.