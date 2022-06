El foc que crema des d'1/4 de 5 de la tarda en una indústria de components de PVC per a mobles a la Garriga (Vallès Oriental), al 49 del carrer Francesc Macià, ha afectat aquesta nau i una altra al costat, al 62 del carrer Mil·lenari de Catalunya, segons els Bombers, que han ampliat el dispositiu de 23 a 26 dotacions terrestres. Els efectius del cos d'emergències treballen des de l'exterior atès el risc de col·lapse de la coberta de la nau on s'ha originat l'incendi, per bé que indiquen que el foc ha baixat força d'intensitat en ambdues naus. Alhora protegeixen les del voltant perquè les flames no s'escampin. El succés no ha causat ferits, però s'ha desallotjat per precaució les fàbriques del voltant i un supermercat pròxim.

El telèfon 112 ha rebut més de 150 trucades per aquest incident i Protecció Civil demana no acostar-se a la zona per deixar treballar als equips d'emergències. També recomana tancar portes i finestres si algú nota molèsties pel fum (1/2) #bomberscat treballem amb 26 dotacions terrestres en l'incendi de la Garriga. El foc ha afectat 2 naus; l'una al costat de l'altra. El foc ha començat en una empresa ubicada al c/ Francesc Macià, 49, i ha passat a la nau del costat (c/ Mil·lenari de Catalunya, 62). pic.twitter.com/YUCioZvHfI — Bombers (@bomberscat) 13 de junio de 2022