Un home que va ser enxampat quan presumptament transportava gairebé dos quilos d’èxtasis i un de ketamina s’enfronta a una petició de vuit anys de presó.

Segons consta en l’escrit d’acusació de la fiscalia. els fets es remunten al 4 de juliol del 2018 quan l’home circulava per l’autopista AP-7 en direcció Tarragona i l’alçada del peatge de Martorell se’l va aturar en el marc d’un dispositiu de control de la Guàrdia Civil. A l’introduir les dades del conductor a la base de dades policials, els agents es van trobar que hi havia diverses denúncies contra ell per consum de drogues a la via pública. Aleshores els agents van escorcollar el vehicle i les pertinences de l’home. En l’escorcoll, amagades sota el seient del conductor, hi van trobar cinc bosses. D’aquestes, quatre contenien pastilles d’èxtasis amb un pes total d’1,994 quilos mentre que la cinquena bossa contenia 990,2 grams de ketamina, un altre tipus de droga. Segons la fiscalia, l’èxtasi que transportava estava valorat en 40.335,2 euros mentre que la ketamina en 25.204,32.

El fiscal demana vuit anys de presó per a l’acusat i una multa de 262.000 euros, amb una responsabilitat personal subsidiària, en cas d’impagament, de sis mesos de presó. El judici es farà demà a l’Audiència de Barcelona.