L’acusat d’una agressió sexual a Puigcerdà s’enfronta a un petició de set anys de presó per part de la fiscalia. El judici per aquest cas està assenyalat per avui al matí a la secció tercera de l’Audiència de Girona.

Segons el relat que fa el ministeri públic, els fets van tenir lloc l’any 2019. Segons explica l’acusació pública, el processat va quedar amb la víctima i una altra amiga. Els tres van estar prenent algunes begudes alcohòliques. En un moment determinat, el presumpte agressor sexual, aprofitant-se de l’estat d’embriaguesa en el qual es trobava la víctima, amb el consegüent cansament i somnolència que li havia provocat la ingesta d’alcohol, la va portar fins al seu domicili de Puigcerdà i allà és on presumptament va abusar sexualment d’ella, sempre segons el ministeri fiscal. Aquests fets, per part del ministeri públic estan qualificats com un delicte d’abús sexual amb accés carnal.