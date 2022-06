Un bus avariat complica la circulació a la carretera Santpedor durant més de dues hores

Un autobús avariat de la línia Perimetral-Estacions (L8) ha dificultat durant més de dues hores la circulació a la carretera Santpedor de Manresa entorn les tres de la tarda. El vehicle, que accedia a l'estació d'autobusos, ha patit una avaria a 2/4 de dues i ha quedat aturat al bell mig del vial. Poc abans de dos quarts de tres, els tècnics hi treballaven per resoldre la incidència i entorn les 16 h estava previst que el vehicle fos retirat amb una grua.

Encara que no han hagut de tallar la circulació a la zona, l'indret on ha quedat el bus ha requerit que la Policia Local hagués de donar indicacions als conductors que volien esquivar-lo, degut a la poca visibilitat que hi havia. Les línies de Bus Manresa que fan servir l'entrada de la carretera Santpedor, la Perimetral-Estacions i la Parada (L6), no s'han aturat a l'estació durant aquestes més de dues hores. Directament s'han aturat a la parada de la Bonavista. La resta d'autobusos hi han accedit pel carrer Maternitat d'Elna.

Fonts de Bus Manresa expliquen que els passatgers que viatjaven en el vehicle avariat han hagut d'agafar un altre autobús d'aquesta línia, que ha passat pocs minuts després de l'incident.