Els Mossos han detingut un metge de 61 anys a Tortosa (Baix Ebre, Tarragona) per gravar amb el mòbil els genitals a un pacient mentre li feia la revisió mèdica. Els agents han intervingut dos telèfons mòbils i un ordinador de l’arrestat per comprovar si hi ha imatges d’altres possibles víctimes. Va ser arrestat el 10 de juny.

Els fets van passar durant el matí d’aquell mateix dia, quan els agents van ser requerits per dirigir-se a un consultori mèdic de Tortosa, ja que un pacient havia sorprès el metge gravant-li els genitals amb un telèfon mòbil. Discussió entre tots dos La víctima va explicar que havia acudit al consultori per passar una revisió mèdica d’empresa, junt amb altres companys de feina. Durant el transcurs de l’exploració, es va adonar que el metge li realitzava tocaments a la zona genital i tenia el seu terminal mòbil amb la càmera en funcionament enfocant-li les seves parts íntimes. Davant aquests fets, es va iniciar una discussió entre metge i pacient, i aquest va agafar el telèfon mòbil al facultatiu per posteriorment entregar-lo als mossos. La investigació segueix oberta pendent del buidatge dels dispositius electrònics de l’arrestat per comprovar si altres pacients han sigut víctimes d’aquesta pràctica. El detingut va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i es manté pendent de comparèixer davant el jutjat competent quan així sigui requerit.