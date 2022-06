Dos incendis que continuen actius han cremat ja més de 50 hectàrees a Castellar de la Ribera. El més gran és a part sud i ha cremat, de moment, 40 hectàrees, segons informacions dels Agents Rurals. L'altre, a la part nord, ara per ara ha cremat 13,94. Un dels focs, presumiblement provocat per un llamp s'ha originat cap a les 7 de la tarda a toca Santa Magdalena de les Tàpies i va obligar a tallar la C-26, que a més va travessar en algun punt.

Foc a Guixers

D'altra banda, també aquesta tarda, s'ha declarat un incendi a Guixers. En aquest cas, els bombers han rebut l'avís quan passaven cinc minuts de les sis de la tarda i a dos quarts de vuit ja el donaven per estabilitzat.

Dos incendis a l'Alt Urgell

A les 18.50h també s'ha rebut l'alerta per dos incendis a Coll de Nargó, a la zona de Gavarra, on a hores d'ara hi ha 6 dotacions terrestres. Es tracta d’un parell de focs, molt propers l’un de l’altre, i en zona de difícil accés. Presumiblement han estat originats per llamps.

Aproximadament mitja hora després, a les 19.22h s'ha rebut l'alerta per un incendi a Oliana, al paratge d’Ogern, on a hores d'ara hi ha 2 dotacions dels Bombers treballant-hi.