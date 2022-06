Els dos focs originats a Castellar de la Ribera (Solsonès) han afectat ja més 300 hectàrees, segons les darreres informacions dels Bombers de la Generalitat. Els incendis es mantenen encara actius i, aquest matí, hi treballen en les tasques d'extinció 28 dotacions terrestres i 6 aèries (4 helicòpters i dos AVA).

El cap de bombers, David Borrell, ha explicat aquest matí que l'objectiu és poder estabilitzar avui els dos incendis del Solsonès. En una compareixença al costat del conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, Borrell ha assegurat també que l'incendi del Solsonès "ens fa molta por perquè si se'ns complica es podria convertir en un gran incendi".

Ens fa molta por perquè si se'ns complica es podria convertir en un gran incendi

Un d’aquests focs es va originar al voltant de les 7 de la tarda a la zona de Santa Magdalena de les Tàpies i va travessar la carretera C-26, que anit encara estava tallada al trànsit. El fum era visible des de diversos punts de la comarca, entre ells Solsona. En el tancament de l'edició d'ahir nit del diari, un dels incendis ja havia afectat més de 50 hectàrees i l'altre, a la part nord, n'havia cremat unes 13,94. En aixecar-se el dia, la xifra ha augmentat significativament i ja són 300 ha afectades pel foc.

El Director General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el cos no pot dir que "cap està ni en fase de control ni estabilitzat". Segons Delort, un dels riscos que viu ara el Solsonès és la previsió de més tempestes seques. A més, ha afirmat que aquest dimecres es va donar la "tempesta perfecta" i es va acabar produint una de les coses que més preocupa el cos: la simultaneïtat de focs. A banda dels focs del Solsonès, els Bombers treballen en les tasques d'extinció de l'incendi de Baldomar, a Artesa de Segre, que ja ha cremat més de 1.000 hectàrees i un a Corbera d'Ebre que ja supera les 300.

Els Bombers han treballat "intensament" tota la nit en l'extinció d'aquests focs simultanis, que continuen actius i han demanat una desena de dotacions a la Unitat d'Emergències Militar (UME) amb base a Saragossa i esperen també la col·laboració de bombers de l'Aragó i d'Andorra en cas que sigui necessari.

Foc a Guixers

D'altra banda, també ahir a la tarda, es va declarar un incendi a Guixers. En aquest cas, els bombers van rebre l'avís quan passaven cinc minuts de les sis de la tarda i a dos quarts de vuit ja el donaven per estabilitzat.

Dos incendis a l'Alt Urgell

A les 18.50h també es va rebre l'alerta per dos incendis a Coll de Nargó, a la zona de Gavarra, on s'hi van destinar 6 dotacions terrestres. Es tracta d’un parell de focs, molt propers l’un de l’altre, i en zona de difícil accés. Presumiblement, han estat originats per llamps.

Aproximadament mitja hora després, a les 19.22h es va rebre l'alerta per un incendi a Oliana, al paratge d’Ogern, on hi van treballar 2 dotacions dels Bombers.

Campanya forestal

Justament ahir, el Departament d’Interior de la Generalitat va presentar la campanya forestal i va alertar de l’elevat risc d’incendi que hi ha enguany, especialment a les comarques centrals per la sequera i la calor.

«Encarem una de les campanyes més dures i llargues dels darrers anys, portem molt de temps amb poca pluja i una calor extraordinària, però a l’hora amb temperatures mínimes molt altes i una sequera extrema», va assenyalar el conseller d’Interior d ela Generalitat, Joan Ignasi Elena, en la presentació de la campanya forestal, ahir. Enguany l’hivern ha estat especialment sec a les comarques de l’eix Noguera-Bages, l’Anoia i el Garraf, motiu pel qual en aquestes zones el risc de patir un incendi és més elevat.

Això fa que la campanya forestal, que ja fa uns 20 dies que està en marxa, es dibuixi com una de les més complicades dels darrers anys, amb un grau d’intensitat que ja comença a elevar-se, però també més llarga del que és habitual. «Venim d’un hivern sec, que ve d’un altre hivern sec», va advertir Elena.

Per fer-hi front, es disposa de més de 5.000 servidors públics, amb un reforç del cos de Bombers de la Generalitat amb 500 contractes temporals, entre els quals 360 ajudants d’ofici forestals, 65 operadors de control i mig centenar de conductors, personal tècnic i administratiu. Per portar a terme les tasques d’extinció es farà ús d’uns 1.200 mitjans terrestres i d’una quarantena d’aeris, entre els quals 24 helicòpters, 10 avions de vigilància i atac i 2 hidroavions.