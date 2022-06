Més de 60 dotacions dels Bombers, 9 de les quals aèries, treballen aquest dimecres a la tarda en un incendi en una zona de conreus i bosc propera al nucli de Baldomar, a Artesa de Segre. Segons els Agents Rurals, el foc afecta una superfície aproximada de 50 hectàrees, amb dades provisionals. Protecció Civil ha demanat a la població de la Clua, que està propera a l’incendi, que tanqui portes i finestres a causa de la direcció del fum. Alguns, però, han decidit marxar. L’avís del foc ha arribat a les 13.11 hores. S’ha recomanat a les granges aïllades que es confinessin, ja que el vent empeny el fum i poden veure’s afectades, però la població de Baldomar no corre perill. De moment no hi ha constància de cap evacuació de veïns.

Els Bombers treballen amb aigua al flanc dret i s'ha demanat maquinària pesada per treballar l'esquerre. També es llauraran els camps per intentar alentir l'avenç de les flames. El foc està afectant l'Espai d'Interès Natural de la Serra del Montsec. De les 55 dotacions activades, 27 són camions d'aigua, 20 són dotacions de comandaments i 9 són mitjans aeris. El pla Infocat ha quedat activat en estat d'alerta arran d’aquest incendi forestal.