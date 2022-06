L'alcaldessa de Castellar de la Ribera, Claustre Sunyer, ha lamentat que si no hagués estat pels veïns i les ADF l'incendi que crema des d'aquest dimecres al terme municipal "s'hagués descontrolat" més. Reclama més efectius de Bombers perquè "cada cop que hi ha un foc ens queixem del mateix, i això no pot ser". Sunyer confia que el foc no arribi al bosc perquè "tenim quilòmetres i quilòmetres de massa forestal amb zones de barrancs de molt difícil accés". L'alcaldessa diu que fins ara no hi ha cap habitatge ni granja afectada i que tampoc s'ha hagut de desallotjar cap veí. Assegura que estan preocupats perquè s'estan encenent punts que ja s'havien donat per controlats.

L'incendi de Castellar de la Ribera (Solsonès) és el que més preocupa a hores d'ara dels que hi ha actius arreu de Catalunya. L'alcaldessa del municipi, Claustre Sunyer, diu que hi ha dos punts que els preocupen especialment. Un és a la part sud de la masia de Les Berques i l'altre punt és més al nord, direcció a Bassella (Alt Urgell). Celebra que aquest matí s'hagin pogut incorporar els mitjans aeris però es mostra preocupada per les altres temperatures que hi haurà al llarg del dia. "Si fa alguna ràfega de vent ens fa por que no se'ns giri el foc i no puguem controlar-lo", exposa. L'alcaldessa lamenta que aquest dimecres van rebre el suport de pocs mitjans d'extinció dels Bombers: "Al final va arribar alguna dotació terrestre però tots estaven amb els altres incendis i ens va quedar el territori desprotegit". "Tenim la sort que la gent del territori va actuar perquè si no això se'ns hauria descontrolat", lamenta.