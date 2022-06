"A María Isabel li agradava viure a casa de la seva neboda perquè a la seva casa d'Astúries se sentia sola". Caso Abierto ha accedit a la declaració íntegra davant la jutgessa de la dona que va cuidar a la tieta política de Luis Lorenzo, Isabel Suárez, durant el seu últim mes de vida.

L'actor i la seva parella, Arancha Palomino, ara investigats per presumptament enverinar fins a la mort a l'anciana de 85 anys, van contractar el 20 de maig de 2021 a l'auxiliar equatoriana a través d'una empresa dedicada a cura de persones majors. Llavors, segons afirma l'empleada, l'anciana ja estava malalta: "l'empresa em va dir que Isabel tenia Parkinson. Quan vaig arribar a treballar a la casa, ella podia caminar però agafant-la, tenia dificultat per a menjar i, a mesura que passaven els dies, ja tenia dificultat per arribar al lavabo. Dues o tres setmanes després d'arribar jo, Isabel ja estava estirada al llit".

"ESTAVA ATESA"

La dona afirma que l'anciana estava "a gust" a casa de la seva neboda i Luis Lorenzo, assegura que "des del principi" va veure com Arancha "parlava amb afecte" a la dona i que "estava com desesperada perquè la seva tieta empitjorava".

Ha matisat el que va declarar davant la Guàrdia Civil sobre que la víctima estava desatesa per la parella: "quan vaig arribar, vaig observar que la casa no estava adaptada i no hi havia bolquers, però llavors Isabel no els feia servir perquè era independent (...). Vaig parlar amb els senyors que Isabel necessitava més ajuda, una cadira de rodes, una dutxa... En cap moment em van negar la compra del que fos que necessités, estava atesa".

MEDICAMENTS

Segons la declaració de la cuidadora, era Arancha qui comprava els medicaments que necessitava la seva tieta i qui li "donava la pauta" a ella perquè els hi subministrés. "No tinc coneixements mèdics, però la majoria de les persones grans prenen el mateix. Els medicaments venien en paquets, li donava dos o tres en el desdejuni, dos o tres en el menjar i a la nit altres dos o tres".

La dona assegura que mai va veure "res estrany" ni va tenir cap "sospita" que li faci pensar que l'actor i la seva parella hagin enverinat a l'anciana. Tampoc té cap indici que el matrimoni estigués especialment "interessat" en els diners d'Isabel per a una altra cosa que no fos "condicionar la casa, fer reformes, comprar una cadira de rodes...".

Al NOTARI, "MOLT MALALTA"

Encara que reconeix que van portar a l'anciana dues vegades a un notari del madrileny barri de Poble Nou: "la segona vegada Isabel ja estava amb més dificultats i el notari va dir que no entenia el que parlava i que parlava baixet, així que va dir que no podia fer res. Després van ser a un altre notari a Arganda i tampoc van poder fer res perquè Isabel ja estava molt malalta".

Davant la jutgessa, la cuidadora ha aportat detalls de les converses que va mantenir amb la víctima: "els primers dies, Isabel parlava molt, es comunicava bé amb mi, em comptava que estava molt a gust fins i tot amb els nens. Es portava bé amb la seva neboda i amb Luis, hi havia bon rotllo entre ells. A vegades, em parlava amb naturalitat de la seva pròpia mort i de l'enterrament que ella volia".

Segons la seva declaració, "al germà d'Isabel no li agradava que estigués a Madrid. A vegades, ella li mentia dient que estava en un altre lloc visitant a altres persones".

JUDICI PER UNA ALTRA HERÈNCIA

CAS OBERT també ha tingut accés a la declaració completa del germà de l'anciana davant la jutgessa. L'home ha ratificat la seva denúncia davant la Guàrdia Civil, apunta a l'actor i la seva dona com a autors del crim per a quedar-se amb l'herència de la víctima i "robar-li" els seus diners, més de 60.000 euros. Ha explicat que "ja va haver-hi un judici sobre l'herència de la meva mare" és a dir, la mare d'Isabel i àvia d'Arancha.

El relat del germà de l'anciana difereix per complet de la versió donada per la cuidadora: "No és veritat que la meva germana estigués bé a Madrid. Sempre em va dir que no es trobava allí i que el marit d'Arancha era molt dolent. Crec que s'anava sense voler-ho".

INCOMUNICADA

L'home reconeix que Isabel "mai ens comunicava als germans quan anava a Madrid, sempre que marxava allà estava incomunicada". També que la dona "mai li va dir que no contestés al telèfon perquè no li deixessin agafar-lo a Madrid, sinó perquè no li sentia", però insisteix que l'última vegada que Isabel es va traslladar d'Astúries a casa de la seva neboda tampoc la resta de familiars ni de veïns van poder posar-se en contacte amb ella.

El germà de la víctima ha demanat l'ingrés a la presó de l'actor i la seva dona, als quals la jutgessa va deixar en llibertat després de la seva declaració. Aquest divendres tindrà lloc una nova vista en la qual el magistrat del jutjat d'instrucció 9 d'Argancha del Rey haurà de decidir si modifica la situació de la parella.

El dia que Isabel va morir, la cuidadora va cridar a Arancha i ella li va dir que "no s'encarregués de res". A la dona que atenia l'anciana, aquesta reacció "no li va semblar normal". Però la cuidadora recorda que si que va veure afectada a Arancha després de la mort de la seva tieta: "quan li vaig dir que havia mort, va plorar".