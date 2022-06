Una plantació de maria a Sant Vicenç descobreix una de les principals xarxes de tràfic de drogues

La descoberta d’una plantació de marihuana a Sant Vicenç de Castellet ha permès desarticular una de les principals xarxes de tràfic d’aquesta droga a Catalunya. Es calcula que el grup tenia capacitat per produir més d’una tona de marihuana l’any i generava un volum de negoci de tres milions d’euros.

Segons ha explicat Jose Boixadé, sotsinspector dels Mossos d’Esquadra i cap de la divisió d’investigació criminal de la regió central, la investigació va començar el maig del 2021 quan arran d’una informació anònima van saber que hi havia una plantació de marihuana en una nau industrial de Sant Vicenç de Castellet. En aquesta entrada es van fer detencions i va resultar que un dels investigats també estava sota investigació del servei de vigilància duanera. També van trobar que hi havia una instal·lació elèctrica molt ben feta. A partir d’aquí, van establir un operatiu conjunt amb els Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària que els va permetre descobrir tota l’organització criminal.

L’operatiu va culminar el passat 24 de maig quan es van fer un total de 37 entrades i escorcolls arreu del territori català. D’aquestes, una de les entrades i escorcolls va ser a Solsona i un a Fontanals de Cerdanya. Al conjunt de Catalunya es van detenir 56 persones, 13 de les quals han entrat a presó. A més, es van desmantellar 24 plantacions de marihuana, es van intervenir més de 22.600 plantes i 166 quilos de cabdells preparats per a la venda. Durant l’operatiu els agents van localitzar un total de 225.765 euros en efectiu, una escopeta, un revòlver amb munició real, una pistola d’aire comprimit i diferents armes blanques.

56 detinguts i 24 plantacions de marihuana desmantellades en una macrooperació policial per desarticular una de les majors xarxes criminals internacionals en tràfic de drogues. L'actuació és fruit d'una investigació amb @aduanassva de l'Agencia Tributaria https://t.co/2ZcrPJniFF pic.twitter.com/09hwMgg4oE — Mossos (@mossos) 16 de junio de 2022

El modus operandi

Els Mossos d’Esquadra també han explicat que el grup cultivava la marihuana en naus industrials que llogava amb opció de compra i pagava entre 1.500 i 2.500 euros mensuals, sense que els seus propietaris sabessin quina activitat s’hi desenvolupava. Les naus, que han quedat molt malmeses, es retornaran als seus propietaris a mesura que el jutge ho autoritzi.

En aquest punt, un dels vincles en comú sobre el qual pivotaven les diferents plantacions era la figura d’un electricista professional, que en un primer moment punxava les estacions de subministrament elèctric i proveïa els locals i cases de la potència necessària per donar servei a la plantació.

També dissenyava i instal·lava de manera òptima les instal·lacions de reg i il·luminació per augmentar la producció i reduir el temps de collita al màxim. A tall d’exemple, a les plantacions s’hi combinaven sistemes d’il·luminació més habituals, com les bombetes de sodi, amb d’altres amb sistemes d’il·luminació amb llums LED.

Paral·lelament a la posada en marxa de la plantació, els caps importaven del seu país d’origen “jardiners” per tenir cura i defensar les plantacions davant de possibles atacs per part d’una altra organització.

Els treballadors que s’ocupaven de les plantacions eren homes estrangers, portats fins a Catalunya per l’estructura de l’organització, motiu pel qual prop del 90% no tenien antecedents policials. Ells s’encarregaven de la plantació i de la seva seguretat, en unes condicions de vida molt precàries i en molts casos sotmesos al control dels membres de l’organització.

Cultivaven principalment dues varietats de marihuana modificades genèticament anomenades amnèsia i critical. Aquests dos tipus de varietats es caracteritzen per tenir uns efectes potents, facilitat de cultiu, floració curta i una producció potencial elevada, amb un preu a l’engròs al mercat negre que oscil·la entre els 2.300 i 2.500 euros per quilogram. Aquest preu es troba sensiblement per sobre de la mitjana establerta als estàndards europeus de preus d’aquesta substància.

La droga es transportava principalment al mercat europeu per carretera, tot i que en aquest cas concret, els investigadors també van poder detectar relacions amb una botiga de subministrament de material per als cultius de marihuana.

Els diners que obtenien de la venda il·legal de marihuana els suposaven en la major part beneficis nets, tot i que una petita part els reinvertien principalment en la producció de més plantacions. Els investigadors també van comprovar que almenys un membre del grup havia adquirit una empresa de construcció i venda de mobles al seu país d’origen, segons ha explicat el cap de servei de vigilància duanera a Girona, Antonio de la Justicia.

Intent de narcoassalt

Durant el temps que va durar la investigació es va reportar al mes d’abril un assalt per part d’alguna altra organització o grup rival, a la població de Sant Vicenç de Castellet. Es dona la circumstància que els assaltants van accedir a una edificació en desús propera a una de les plantacions, que l’organització ja no feia servir, i no van aconseguir el seu objectiu.