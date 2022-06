«Aquests dos anys de pandèmia, ho heu donat tot i heu estat sempre al peu de canó». L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha adreçat aquestes paraules aquest divendres als agents locals en l’acte central del Dia de la Policia Local de Manresa, que ha tingut lloc al Palau Firal. L’acte ha servit per reconèixer la tasca del cos i per fer el tradicional lliurament de reconeixements i distincions. L’excap de la Policia Local, Jordi Mora Soria, ha estat guardonat pels seus 41 anys de permanència al cos. La celebració no es podia fer des del 2019, a causa de la pandèmia.

L’acte institucional del Dia de la Policia Local de Manresa ha tingut lloc aquest migdia, al Pala u Firal de Manresa, amb la presència de desenes d’agents, regidors i personal municipal. La celebració es fa tradicionalment cada any, però el 2020 i el 2021 no es va poder fer a causa de la pandèmia. Ha estat presidida per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia; el tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Joan Calmet Piqué; i el cap en funcions de la Policia Local, Miquel Martínez Pavón.

L’acte ha començat amb la tradicional formació de la plantilla i presentació del parc mòbil, a l’exterior del Palau Firal. Posteriorment, a la sala d’actes de l’equipament, han tingut lloc els parlaments institucionals i el lliurament de reconeixements i distincions.

Aloy ha agraït a tots els agents «la feina que heu fet aquests dos anys de pandèmia, que s’ha sumat la que ja feu cada dia». I ha afegit: «La pandèmia ho ha trasbalsat tot, i vosaltres, com a servei essencial, sempre heu estat al carrer, al peu del canó, exercint les vostres tasques amb responsabilitat. Ho heu donat tot», ha elogiat. L’alcalde també ha destacat que aquests últims mesos a Manresa «hem fet incidència en el treball de proximitat». Un dels exemples, ha dit, són les patrulles compartides amb els Mossos d’Esquadra, «que són molt ben valorades per la ciutadania».

Condecoració a l'excap Jordi Mora

Aloy també ha tingut paraules d’agraïment per a l’excap de la Policia Local, Jordi Mora Soria, jubilat el mes de febrer passat, i que ha estat condecorat durant l’acte: «Gràcies, Jordi, per tota la feina feta i sobretot pel teu tarannà sempre proper i col·laborador, conciliador. Se’ns jubila un bon cap de la Policia Local, però sobretot se’ns jubila una bona persona», ha manifestat Aloy. L’alcalde també ha expressat als millors desitjos en la seva tasca per a l’actual cap en funcions, Miquel Martínez Pavón, i ha felicitat els agents que avui han rebut reconeixements.

Mora ha rebut la medalla a la permanència en el servei de primera categoria que s’atorga als policies locals amb 40 anys de servei. En el seu cas, ha estat 41 anys al cos. Mora, que va ser cap de la Policia Local durant 10 anys, es va jubilar el mes de febrer passat.

Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadania i Protecció Civil, Joan Calmet Piqué, ha encoratjat els agents «a continuar treballant com fins ara, a millorar en tot allò que siguem capaços i a vetllar per Manresa, per les manresanes i manresans, com si tota ella fos una gran família». Calmet ha agraït a tota la plantilla “la tasca que feu dia rere dia, 365 dies a l’any, 24 hores al dia, i vull valorar sobretot l’actuació d’aquests dos anys de pandèmia. El regidor de Seguretat Ciutadania també s’ha mostrat satisfet «dels bons resultats obtinguts amb el treball conjunt amb els altres cossos policials».

Al seu torn, el cap en funcions de la Policia Local, Miquel Martínez Pavón, ha recordat els orígens de la Policia Local de Manresa, creada el 1866, ara fa 156 anys. I ha dit, adreçant-se a la plantilla: «Estic convençut que els companys que van fundar la Policia Local estarien orgullosos de tots vosaltres tal com ho estic jo». Ho ha dit després de recordar els primers mesos d’incertesa de la pandèmia: «Teníem molta por, sobretot pel desconeixement del virus, i sortíem al carrer espantats, quan tothom estava a casa».

L’acte institucional ha comptat amb la conferència del superintendent de la Guàrdia Urbana de Badalona, Conrado Fernández Justes, que ha parlat sobre el model de policia de proximitat. Tal i com ha explicat, la taxa de proximitat de la policia és tan essencial com ho és l’atenció primària en la sanitat. «Si no hi ha treball policial de proximitat, és difícil que hi hagi prevenció», ha dit Fernández. I ha assenyalat que la proximitat és l’element definitori bàsic de les policies locals: «Ho portem a l’ADN. És la nostra forç».

També s’ha fet entrega de medalles als agents que durant aquests darrers tres anys (des de la darrera celebració de l’acte institucional) han complert 30 i 20 anys de permanència al cos. En concret, 18 agents han estat distingits pels seus 30 anys de servei i 6 agents més per haver complert 20 anys a la plantilla. En el marc de l’acte, també s’han lliurat 25 mencions honorífiques a diferents agents de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra per actuacions destacades.

Per últim, també s’han lliurat dues distincions honorífiques a dos ciutadans: Elvira Cuevas Riscos, per haver lliurat a l’oficina d’objectes perduts de la Policia Local una cartera trobada a la via pública amb 695 euros, i Juan Francisco Moral Barranco, per haver facilitat la detenció d’una persona que acabava de cremar vint contenidors.