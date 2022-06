L'incendi de Corbera d'Ebre (Terra Alta) ha deixat un paisatge "devastador" i "dramàtic" a la vall dels Vilaverds. La pudor de cremat i diverses fumeres encara eren ben visibles aquest divendres al matí a la zona afectada. El foc ha calcinat una superfície d'unes 404 hectàrees, majoritàriament bosc, però també ha afectat conreus d'oliveres i ametllers. "Està tot molt cremat, no tinc paraules", ha afirmat Miquel Gonzalez, un viticultor de la població. En el seu cas, les flames van arribar a pocs metres de la seva finca que, finalment, no s'ha vist afectada. Els bombers continuaran treballant durant tota la jornada, tot i que reduiran a una quarta part les dotacions.

Les soques encara fumegen a la vall dels Vilaverds del terme municipal de Corbera d'Ebre. L'estampa de negror de les zones boscoses contrasta amb les dels camps d'oliveres i ametllers que no s'han cremat. A primera hora d'aquest matí, el cos de bombers ha autoritzat als propietaris afectats a entrar la zona després de donar per estabilitzat el foc. "Ho he vist tot cremat, una cosa devastadora, per sort la meva finca no s'ha vist afectada, però hi ha molts viticultors i pagesos que estan afectats; és una desgràcia", ha afirmat González.

El viticultor assegura que és un afortunat perquè les flames es van quedar a pocs metres de la seva propietat. Si aquestes haguessin avançat, hauria perdut la totalitat de l'hectàrea de vinya que té en aquesta zona de la població, en la qual hi té conreada la varietat de moscatell d'Alexandria. "Els focs i les calors van a més, si no hi posem una solució entre tots, no funcionarà", ha opinat González.

L'alcalde del municipi, Antonio Álvarez, també ha recorregut la zona cremada per comprovar les afectacions. "La situació és dramàtica, tot el camí de la vall dels Vilaverds, que és la pista que va cap a la Fatarella, està tota cremada, amb cultius i els pinars cremats", ha lamentat. El batlle també ha explicat que en els pròxims dies comptabilitzaran les finques de conreus afectats, ja que, diu, encara és massa d'hora per fer el balanç.

"Veig que els bombers van fer el que van poder, hi ha algun tram que no està cremat i van poder salvar, però, malauradament, el foc va arribar a la carretera, que és la partició dels termes municipals entre Corbera d'Ebre i Vilalba dels Arcs", ha afegit Álvarez. En aquest punt, l'incendi es va aturar. Amb tot, l'alcalde realça la feina feta dels bombers i dels ADFS feta des d'aquest dimecres, quan es va originar l'incendi. "Dins del desastre és una bona sensació, els efectius han actuat molt bé i han pogut parar el foc abans que hagués provocat mal majors", ha valorat.