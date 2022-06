El Solsonès es va convertir ahir en la zona «més sensible i crítica» pels Bombers de la Generalitat. Ho era pel foc que des de dimecres al vespre ja cremava a Castellar de la Ribera, i que no va parar de créixer durant la nit, i per la revifada d’un foc a Lladurs.

La revifada d’aquest incendi de Lladurs va «desestabilitzar» l’estratègia que tenien per atacar el foc de Castellar de la Ribera, segons va explicar el cap de la regió d’emergències centre, Santi Lleonart. El foc de Castellar havia anat creixent durant tota la nit i segons l’última actualització dels Agents Rurals havia afectat 323 hectàreees, de les quals 231 serien forestals, principalment de pinassa, i 88 agrícoles, dedicades sobretot al conreu de cereals. El de Lladurs, però, va anar agafant embranzida durant el dia, per les condicions meteorològiques marcades per les altes temperatures i una baixa humitat, fins al punt que al vespre ja s’havia convertit en la principal preocupació dels bombers. Tot i que el foc de Lladurs havia cremat unes 100 hectàrees, l’incendi tenia un potencial per cremar unes 50.000 hectàrees, segons va explicar el cap operatiu dels Bombers de la Generalitat, David Borrell. Per aquesta raó, tant Borrell com Lleonart van assegurar que aquest incendi «és el que més ens preocupa» de Catalunya. El seu objectiu era poder-lo estabilitzar durant aquesta nit passada o avui al matí, abans que arribin les hores de més calor del dia, en una jornada en la qual de nou, tal i com ja va passar ahir, es preveuen unes temperatures molt elevades acompanyades d’una baixa humitat. La delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Rosa Vestit, que mostrava la seva preocupació per la situació, va destacar que tot i que al fer-se fosc ja s’havien retirat els mitjans aeris, els bombers continuarien, durant tota la nit, treballant per contenir-los. A part dels bombers, a la zona també hi treballaven les ADF i la UME, de l’exèrcit. El pla Alfa s’activa al màxim nivell a 17 pobles de Catalunya El pla Alfa, que determina el nivell d’alerta per risc d’incendi, s’activa avui en el seu màxim nivell, el 3 a 17 municipis de catalans. Tres són Bassella, Coll de Nargó i Peramola a l’Alt Urgell. La resta es reparteixen entre les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà. Al Solsonès, Bages i Anoia, està al nivell 2.