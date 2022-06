La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, va avisar ahir que el Govern es planteja «tancar parcs naturals» aquest estiu pel risc d’incendis.

«Serem absolutament prudents i amatents», va remarcar la consellera ahir en un acte a Fòrum Europa – Tribuna Catalunya. Amb incendis actius a diferents punts del país, la consellera va admetre que les dotacions que tenen previstes per aquest estiu «segurament» no seran suficients, especialment si els incendis són «simultanis»: «estem preparats, però la situació cada vegada és més complicada».

La campanya d’enguany disposarà de més de 5.000 servidors públics, així com uns 40 mitjans aeris i 16 drons del cos d’Agents Rurals. Així ho va anunciar dimecres d’aquesta mateixa setmana el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena. Fins al juny, ja s’han registrat 285 incendis forestals i s’han cremat 607 hectàrees de bosc, fet que suposa la xifra més alta des de 2012. També va recordar que el factor humà es troba en 9 de cada 10 incendies, encara que aquest, no seria el cas dels focs que ara cremen al Solsonès que haurien estat originats per llamps en tempestes seques.