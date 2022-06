Un incendi va cremar ahir a la tarda 15 hectàrees de conreus a tocar de l’eix Transversal (C-25) , entre els nuclis d’Artés i Cabrianes, a Sallent. Durant unes hores va ser un més dels problemes que patia el país amb diversos focs actius, i una tarda de moltíssima calor i una mica de vent.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís cap a 2/4 de 5 de la tarda. Les flames van fer via de la zona agrària i avançaven cap al bosc, però poc abans de les 7 el cos ja va informar que l’evolució de les flames era «favorable».

Inicialment s’hi van desplaçar quatre dotacions dels Bombers i després se n’hi van sumar vuit més. També hi van treballar membres de les ADF i pagesos de la zona que van llaurar els camps del flanc dret per evitar que el foc progressés. A Artés, ahir, es va assolir una de les temperatures més altes registrades pel Servei Meteorològic de Catalunya a tot el país, 40,9 graus. Amb l’incendi ja controlat, els bombers van deixar un retén d’un parell de vehicles a la zona. Al mateix temps, veïns i membres de l’ADF estaven amatents a qualsevol revifada. Els Bombers van haver de gestionar durant la tarda els efectius de què disposaven per la coincidència d’incendis forestals.