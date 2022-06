Andrea Duate i Òscar Garcia, que tenen un nen petit, viuen en una casa a Castellar de la Ribera i van passar la nit de dimecres a dijous fora de casa. Ahir, l’Andrea explicava que dimecres a la tarda eren a Solsona i que quan van arribar a casa «no teníem ni llum, ni aigua ni cobertura i ens sentíem realment incomunicats i amb la incapacitat de saber què passava. Com que teníem l’opció de dormir a Solsona, vam agafar les coses i els gossos i vam anar-hi». I ahir a la tarda, tornaven cap a casa però encara no sabien si hi passarien la nit. Tot depenia de si tenien o no cobertura.

També concretava que la decisió de marxar la van prendre perquè «nosaltres no som pagesos, no tenim tractor i no ens sentíem amb la possibilitat d’ajudar a aturar el foc vam pensar que era millor no fer nosa». Una altra cosa que explicava és que van marxar sense la por que el foc pogués arribar a casa seva de forma imminent, però també volien estar preparats perquè « els incendis que estem vivint els últims anys tenen comportaments extrems i canvis sobtats i havíem d’estar preparats per si passava».