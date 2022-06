Coneixes l’estafa del fals militar? És una estafa recurrent a la xarxa que té com a víctimes dones, i que els Mossos han tornat a detectar per l’avís d’una ciutadana i han llançat una alerta. El fals militar demana una sol·licitud d’amistat a les xarxes socials (principalment Facebook) i diu ser un suposat general de l’Exèrcit dels EUA que està de missió humanitària en algun punt conflictiu del món. Aquest és el missatge dels Mossos:

Utilitzant l’enginyeria social, els estafadors detecten per xarxes les possibles víctimes i, abans de fer el primer contacte, aconsegueixen que els accepti alguna amistat comuna per fer confiança.

Torna l'estafa del fals militar. Et pot arribar per aplicacions de missatgeria o de cites i busquen establir un vincle emocional abans de demanar-te diners. Per sort, la usuària que ens envia aquesta captura s'ho va veure venir i el va bloquejar pic.twitter.com/Uxxk1szWda — Mossos (@mossos) 16 de junio de 2022

Aquest contacte inicial, gràcies a l’habilitat entabanadora i la perícia dels estafadors, continua evolucionant fins a generar-se una relació virtual amorosa. Aconseguida la vinculació emocional, arriba un moment que planteja poder venir i conviure junts. Per fer-ho ha de deixar-ho tot i viatjar a Espanya, i li demana que li enviï diners per poder portar-ho a terme.

Durant la relació virtual, l’estafador manifesta que té molts diners, però que per un impediment no en pot disposar immediatament, per això demana a la víctima un avanç econòmic. Aquests diners poden ser, entre altres excuses, pel bitllet d’avió, despeses mèdiques, per pagar la indemnització d’una jubilació anticipada o per pagar aranzels.

Hi ha diverses versions d’aquesta estafa: n’hi ha que simulen ser metges militars o enginyers marins, però sempre d’origen nord-americà, de bona posició social i habitualment viudos i amb algun fill adolescent. En moltes de les ocasions arriben a suplantar identitats reals utilitzant fotografies i noms de ciutadans americans.

Els Mossos recomanen que, davant la mínima sospita, recopilin la màxima informació del perfil de l’usuari i presentin una denúncia a qualsevol comissaria. A més, mai s’ha de fer cap pagament ni transferència bancària a persones desconegudes.