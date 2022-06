L'incendi forestal que crema des d'aquest diumenge al migdia a Peramola ja ha calcinat unes 60 hectàrees de massa forestal, segons les dades provisionals dels Agents Rurals. Al lloc, ja hi treballen 35 dotacions terrestres i set mitjans aeris, que treballen que les flames no avancin cap a la serra d'Aubenç i Roc de Cogul. De moment, però, segons els Bombers, s'han registrat focus secundaris que han passat a l'altra banda de la cinglera. L'avís del foc s'ha rebut a les 14.32 hores a la zona del Roc de Rombau (991 metres). D'altra banda, l'incendi ha obligat a tallar durant una estona la C-14, al seu pas per Oliana.