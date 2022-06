Un conductor ebri s'estavella contra un camió aparcat a Manresa

La Policia Local de Manresa ha denunciat el conductor d'un vehicle que ha xocat contra un camió a l'Avinguda Francesc Macià aquesta matinada de dilluns, segons han explicat fonts d'aquest cos. Es tracta d'un veí de Manresa de 26 anys que ha estavellat el seu vehicle contra l'altre i ha donat positiu en el test d'alcoholèmia. Concretament, el resultat ha estat de 0,73 mg/l en aire espirat en la segona prova. No hi ha hagut ferits per l'accident.

Aquesta nit de diumenge els agents han denunciat dos casos més de persones èbries al volant a Manresa. La primera prova es va fer a les 20.30 h a la plaça Espanya, en detectar símptomes relacionats amb l'alcohol per part d'un conductor. Aquest, veí de Manresa de 41 anys va donar 1,18 mg/l en aire espirat. La segona, que es va a dur a terme pels mateixos motius que l'anterior, va fer-se a les 22 h a l'avinguda de les Bases. En aquest cas, un veí de Serrat de Castellnou de 49 anys va donar un resultat de 0,96 mg/l en aire espirat. En ambdós casos també es van instruir diligències policials contra els conductors com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat del trànsit.