Els Mossos han tancat el dispositiu de Patum amb dues persones detingudes acusades d'atemptat als agents de l'autoritat.

En concret, es van realitzar 3.043 proves als controls de drogo-alcoholèmia amb el resultat de 67 denúncies per alcoholèmia administratives, un conductor denunciat penalment per conduir amb una taxa d’alcoholèmia penal, i un altre per negar-se a sotmetre’s a les proves d’alcoholèmia. A més, hi van haver quatre positius administratius per consum de drogues.

D’altra banda, van aixecar 28 denúncies administratives: 17 van ser per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d’armes prohibides, 5 per falta de respecte, 1 acte de comís temporal d’estris perillosos i 2 per desobediència.

El dispositiu es va tancar sense cap accident de trànsit.