El presumpte autor de cinc incendis intencionats a Navès, al Solsonès, ha ingressat a la presó de manera preventiva per ordre del jutjat de guàrdia de Solsona, segons ha avançat la periodista Anna Punsí i han confirmat a l'ACN fonts dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana va detenir l'individu, d'uns 25 anys i veí de la mateixa localitat solsonenca, la matinada de dissabte. Se li atribueixen fins a cinc focs al voltant d'una carretera que creua el terme municipal. Es tracta d'una zona que està sensiblement afectada pels diferents incendis que s'han declarat en els darrers dies, i que han obligat a desplegar un ampli dispositiu dels serveis d'emergències.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat, per la seva banda, que la jutgessa ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'individu per un delicte continuat d'incendi forestal amb agreujant de condicions climàtiques especialment perilloses.

L'alcalde de Navès, Josep Maria Casafont, explicava a l'ACN poc després de la detenció que l'Ajuntament tenia intenció d'interposar una denúncia contra l'individu pels danys ocasionats i per l'alarma generada per la seva acció en un moment en què la pagesia de la zona treballava a marxes forçades per evitar l'avenç del foc i protegir les collites.

El primer incendi es va registrar la matinada de dissabte pels volts de les 4.55 h, quan un veí que es desplaçava en cotxe a Berga va veure l'home caminant per la carretera, molt a prop d'on s'hi havia registrat un incendi, i que en aturar-lo li va dir que no en sabia res, del foc. En aquell moment, el conductor va avisar a través d'un grup de WhatsApp que comparteixen els veïns del poble sobre la situació. Poc més tard, uns bombers que procedien de Cardona van veure el mateix sospitós.

Finalment van trobar l'home en un descampat on fa anys hi havia hagut una zona de barbacoes i que ara està fora de servei. Els veïns el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra, que el van detenir i traslladar a dependències policials.