L'inspector en cap del Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers, Marc Castellnou, ha alertat que un escenari amb simultaneïtat d'incendis es pot tornar a repetir i ha situat el Prepirineu i el Pirineu com les zones que més preocupen en aquest sentit. En declaracions a RAC1, ha afegit que la situació pot ser encara pitjor si es dona al juliol o l'agost, per això ha demanat "polítiques valentes". Ha apuntat que el canvi climàtic està portant a més sequera i per això ha dit que és vital entendre què està passant i prendre decisions per al conjunt del país, que donin al sector primari la importància que té. També ha demanat gestionar "més enllà dels dies posteriors" a un foc. Ha dit que la zona que més preocupa és la del Prepirineu i el Pirineu i ha demanat "precaució i consciència" per la revetlla.

L'inspector ha insistit que cal "cultura forestal" i entendre que per poder evitar els focs s'ha de gestionar el territori. Ha reconegut que es donen situacions en què s'han de prendre decisions complicades i on l'equilibri és "difícil". Ha posat com a exemple l'incendi d'Olivella, en una zona que ha explicat que s'havia demanat gestionar però on no es va aprovar la gestió per protegir la tortuga mediterrània. Segons ell, s'ha d'entendre que la gestió pot tenir conseqüències però la no gestió pot portar a un incendi amb conseqüències més greus.

Política de país

Així, creu que falten decisions polítiques per incentivar aquesta gestió i la tasca del sector primari. "No només per castigar", ha apuntat. Per a Castellnou, fa falta una política de país que integri la biodiversitat amb un món rural "viu".

Dels incendis d'aquesta dies, ha detallat que el més dur ha estat el d'Artesa de Segre perquè és on la resposta de Bombers era més difícil. Ha defensat també que aquests actuïn centrant recursos allà on saben que podran obtenir resultats i no malgastar esforços quan saben que no podran apagar les flames o que hi haurà un risc molt elevat per als bombers. "El que no podem fer són impossibles", ha dit.

En aquest sentit, ha explicat que les zones que més preocupen són precisament on s'han declarat els incendis aquests dies: Vall del Segre, Solsonès, Prepirineu i Pirineu. Ha dit que aquestes tenen una zona forestal molt continua i amb boscos antics que van néixer en un clima "que ja no existeix".