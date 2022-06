L'home que va obrir foc contra els seus excompanys de feina en una oficina de Tarragona, finalment abatut pels mossos en una masia de Riudoms, ha demanat que se li practiqui l'eutanàsia. L'hospital penitenciari de Terrassa, on es troba ingressat Marin Eugen Sabau arran de la seva detenció, ha iniciat el tràmit legal per fer efectiva la mort assistida a petició del mateix investigat. El sindicat USPAC, que representa els dos agents ferits durant l'incident, ha tramès un escrit al jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona que investiga el cas perquè aturi el procés fins que l'investigat no s'hagi sotmès al judici. Argumenten que, en aquest cas, ha de prevaldre el dret fonamental a la tutela judicial efectiva de les víctimes.

L'escrit del sindicat raona que el centre hospitalari penitenciari "no té facultat" per "donar mort" a un investigat empresonat per ordre judicial i remarca que, aquesta situació de privació de llibertat, "no és altra que la de deixar a disposició judicial un investigat o processat". En el cas que se li practiqués l'eutanàsia, diu l'advocat del sindicat, resultaria una "decisió injustificable" per qui "té l'obligació que el reu estigui a disposició del tribunal".

"Un assassí, o presumpte en aquest cas, no pot esquivar ni el judici ni una condemna mitjançant l'eutanàsia", continua el mateix escrit. Per contra, sosté que l'òrgan judicial ha d'acordar "totes les mesures de protecció necessàries per evitar-les, així com el mateix centre d'internament".

En el cas de produir-se aquesta mort assistida sol·licitada per l'investigat, les víctimes de la seva acció quedarien "desemparades" i el judici no es podria celebrar. "Les víctimes mereixen unes indemnitzacions i fer bet de tot el que ha passat", ha assegurat a l'ACN el portaveu d'USPAC, Albert Palacios, qui ha precisat que el sindicat no s'oposa al dret de Sabau a demanar l'eutanàsia. "Que ho faci quan finalitzi el procés", tanca.

L'episodi violent que va protagonitzar Sabau es va saldar amb cinc ferits de diversa gravetat: tres excompanys de l'oficina tarragonina de l'empresa de seguretat on havia treballat, així com dos agents dels mossos durant la posterior persecució. El pistoler va ser abatut i detingut unes hores després en una masia de Riudoms i va ser traslladat a un centre hospitalari. Se li van diagnosticar afectacions irreversibles a la medul·la espinal i se li va amputar una cama.