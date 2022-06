El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha dit aquest dimarts que la xifra de 200 incendis a Catalunya de la darrera setmana no es veia des de les onades d’incendis anys 90. Elena ha destacat que els 200 focs de la setmana passada s’apropen als 285 que hi havia hagut en la resta del 2022. Ho ha dit a la comissió d’Agricultura del Parlament. Allà la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha insistit en què la situació dels boscos “és més greu que mai” i que si les previsions pels propers mesos es compleixen, la campanya d’incendis “serà molt dura”. Jordà també ha destacat que aquesta darrera onada ha cremat casi 4.000 hectàrees i l’any passat se’n van cremar 2.400 en total.

En la compareixença anual que el conseller d’Interior i la consellera d’Agenda Rural fan a la comissió d’Agricultura del Parlament per valorar la campanya de prevenció i extinció d’incendis de l’estiu, Joan Ignasi Elena i Teresa Jordà s’han mostrat molt preocupats per la magnitud i la devastació de l'onada d’incendis de la setmana passada.

Elena ha dit que Catalunya afronta una de les campanyes d’incendis més difícils dels darrers anys i Jordà ha assenyalat que “el país es troba en una situació greu, extrema”.

El conseller d’Interior ha volgut remarcar que pel que fa als factors que han detonat els focs d’aquesta darrera onada, si bé la situació de calor extrema, de sequera i de manca de gestió dels boscos era un caldo de cultiu molt dolent, s’hi ha afegit el component de les tempestes amb llamps que han suposat “el còctel perfecte”.

En el seu balanç, Elena ha tornat a celebrar la detenció d'un home per provocar diversos focs a Solsona per part dels Mossos, i ha argumentat que la tasca dels Bombers ha evitat que les 3.900 hectàrees cremades en fossin moltes més. De fet, ha precisat que els Bombers ja han fet en aquest 2022 més serveis que els que van fer el 2019 (2.740 per 2.700).

Jordà, per la seva part, ha insistit molt als diputats en què les causes principal d’aquesta última onada han sigut les altes temperatures provocades pel canvi climàtic i la desatenció dels boscos. “Els boscos de Catalunya són de fa 50 anys i no estan preparats per aquestes condicions. S’han d’adaptar. I només hi ha dues maneres d’adaptar-se: o cremant o gestionant-los”, ha dit en defensa de la gestió forestal, que segons ella, s’ha abandonat a Catalunya en els darrers anys.

“Tenim els boscos més vulnerables que mai, amb molt sota-bosc, molta biomassa que, en anys de sequera com aquest, són moltíssim combustible per a un incendi”, ha apuntat.

El sistema de prevenció ha tocat sostre

Jordà, igual que ha fet Elena, ha dit que els focs de la setmana passada haurien pogut cremar molt més si no fos per l’evolució que hi ha hagut a Catalunya en matèria de prevenció d’incendis en els últims 30 anys. Com a exemple, ha dit que el 2009, la campanya de la sega va provocar 39 incendis i l’any passat la mateixa campanya només en va provocar 6.

No obstant, Jordà ha dit als diputats de la comissió d’Agricultura que el sistema de prevenció ha tocat sostre. “Es poden fer moltes coses més pels incendis, però no pel que fa a les causes, sinó en la gestió dels boscos”, ha afegit.

“En lloc de centrar-nos a evitar les causes dels incendis, cal un canvi de paradigma: una aposta per la gestió del paisatge i per fer Catalunya més resilient a les noves condicions climàtiques”, ha comentat la consellera.

Jordà ha afegit que la conselleria és la primera que assumeix aquest repte i que per això hi ha hagut un increment pressupostari que fa que la partida de prevenció d’incendis hagi passat de 3 milions d’euros l’any passat a 18 milions aquest any.