El jutge envia a la presó el detingut que hauria provocat cinc focs a Navès

El jutge va decretar presó provisional per a l’home que hauria provocat cinc petits incendis, aquest dissabte a la matinada a Navès, i que va ser detingut pels Mossos d’Esquadra.

L’home va passar ahir al matí a disposició judicial i el jutge en va decretar l’ingrés a la presó de forma provisional, comunicada i sense fiança. L’acusa d’un delicte continuat d’incendi forestal amb agreujant de condicions climàtiques perilloses, segons van explicar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L’home hauria provocat fins a cinc focs al voltant d’una carretera que creua el municipi. El primer foc es va declarar cap a les 5 de la matinada. Un veí que anava amb cotxe a Berga va veure un home a la vora de la carretera molt a prop d’on hi havia hagut un incendi. L’home va donar l’alarma. Posteriorment uns bombers de Cardona també el van veure. Finalment, el van localitzar a l’interior d’una caseta en una antiga zona de barbacoes del municipi.

Fi de l’episodi de simultaneïtat

D’altra banda, el conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, va donar ahir per finalitzat l’episodi de simultaneïtat d’incendis a Catalunya. Ahir mateix, al matí, es va donar per estabilitzat l’incendi que des de diumenge al migdia crema a Peramola i que ha afectat un total de 123,34 hectàrees. Ahir, en l’extinció de l’incendi ja només hi treballaven des de terra i s’havien retirat els mitjans aeris.

Pel que fa als incendis de Castellar de la Ribera i de Lladurs, que encara no es donen per extingits però si per controlats, ahir els Bombers estaven remullant les zones afectades. El del Pedraforca, en canvi, sí que ja el van donar per apagat.

També ahir, en aquest cas al vespre, els Bombers van donar per estabilitzat l’incendi forestal de Baldomar, a Artesa de Segre, que des de dimecres de la setmana passada ha afectat un total de 2.702,67 hectàrees.

Aquest era el punt final del complex episodi de simultaneïtat d’incendis que s’ha viscut des del 15 de juny, que amenaçava un total de 100.000 hectàrees de massa agrícola i forestal arreu de Catalunya. Finalment, n’han resultat afectades unes 4.000 hectàrees.

Elena va afirmar que «és una molt bona notícia després d’aquest dies de patiment: darrere de tot el que ha passat hi ha una estratègia, una planificació, intel·ligència», va reblar el conseller. «El foc no se’l va a buscar sinó que se l’espera, quan hi ha simultaneïtat s’ha de tenir clar quins són els focs i quan s’ataquen i en quina prioritat», va dir. I la prioritat era, va incidir el conseller, salvar milers d’hectàrees que estaven amenaçades per l’avanç dels grans incendis que el país ha patit des del dia 15. «Hem d’estar molt orgullosos i cal apostar pels recursos i les convocatòries d’efectius que fem en els cossos de seguretat i emergència», va declarar el conseller.