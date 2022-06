Navàs prohibeix el llançament de coets i petards que puguin alçar-se

Navàs ha prohibit el llançament de coets i petards dels quals no es pot controlar el destí un cop llençats a tot el terme municipal. A més a més, en un ban de l’alcalde, també s’ha prohibit llençar petards, de qualsevol tipus, a zones on hi ha una quantitat important d’arbres com que el Parc de l’Alzineta, el Parc de l’Estació, la zona del Pavelló Blau, el descampat de la sortida nord i també en zones d’alta densitat de vegetació o punts propers.

A més, tampoc es podran tirar elements pirotècnics de cap tipus als nuclis rurals de Castelladral, El Mujal, Sant Cugat del Racó, Sant Salvador de Torroella i Valldeperes. A Palà de Torroella es prohibeix el llançament de qualsevol element pirotècnic al camp de futbol, a l'hort i en qualsevol zona amb alta densitat de vegetació o propera a aquesta. L'alcalde Genís Rovira ha explicat que han pres aquesta mesura perquè el municipi té molta massa forestal i així es minimitzen riscos. Tot i això, si que es farà la foguera a la plaça de l'Ajuntament, que, diu l'alcalde estarà controlada i també hi haurà l'ADF.