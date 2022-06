Els Mossos d’Esquadra van desmantellar aquest dimarts una plantació de marihuana en una nau industrial de Sant Vicenç de Castellet. A la plantació, entre altres objectes, hi van trobar una màquina industrial per desgranar els cabdells de la resta de la planta, cosa que per als investigadors és un indici que hi havia una gran producció de droga.

Segons ha detallat el cos policial, els detinguts son tres homes, de 21, 25 i 61 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Dins el marc de vigilància i control de possibles plantacions de marihuana una patrulla va detectar, en una nau del polígon Les Vives de Sant Vicenç de Castellet, indicis de l’existència d’un cultiu indoor de marihuana. Es dona la circumstància que el maig de l'any passat ja es va realitzar un dispositiu per desmantellar una altra plantació de marihuana en aquesta mateixa nau. A partir d'aquí es va muntar un dispositiu per tal de confirmar les sospites. Es va poder constatar, en diferents dies i horaris, un soroll constant de ventiladors i extractors, així com un consum d'energia elèctrica molt alt, tenint en compte que teòricament es tractava d'una nau tancada i sense cap activitat. Un cop recollits els indicis suficients i amb l’autorització judicial, a primera hora d’ahir es va realitzar un dispositiu d'entrada i perquisició en la nau, de grans dimensions i amb dues plantes de 660 metres quadrats cada una. A l’interior es van localitzar dues estances dedicades amb plantacions de marihuana. En una d’elles hi havia una plantació amb 262 plantes en fase de floració i restes de 827 plantes tallades, i a l’altre uns 1.000 testos amb la tija tallada. També hi havia una zona d'assecat de matèria vegetal on s'hi van intervenir 124,5 kg de cabdells. A més, es va localitzar una màquina industrial destinada a desgranar els cabdells de les fulles i planta, indici que mostra una gran producció de droga. Les tres persones que es trobaven a l'interior de la nau, que eren els cuidadors de l'explotació, van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, atès que havien manipulat la connexió elèctrica. Els detinguts passaran properament davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.