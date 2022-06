El dispositiu policial de la Patum ha conclòs sense incidents destacables. A nivell de trànsit, no hi ha hagut accidents i s’han fet 3.043 testos d’alcohol i drogues. El resultat va ser de 67 denúncies per alcoholèmies positves, una per alcoholèmia, un per negar-se a sotmetre’s a les proves i quatre positius administratius per consum de drogues.

D’altra banda, també es van aixecar 28 denúncies administratives. Dues van ser per substàncies estupefaents, tres per tinença d’armes prohibides -en concret un per tenir una defensa de fusta i dos per armes blanques- cinc per falta de respecte, un comís temporal d’estris perillosos i dos per desobediència. També es van fer dues detencions per atemptat als agents de l’autoritat. Una va ser quan en el marc d’una baralla, un jove de 23 anys va acabar colpejant un agent i l’altre, va ser un home, de 50 anys, que estava molestant a persones de l’entorn i quan se li va demanar que marxés va empentar un agent.