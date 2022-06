El Departament d’Interior de la Generalitat ha prohibit el llançament de fanalets pel risc d’incendi que suposen ja que no se’n controla la trajectòria i poden caure, encara amb flama, a qualsevol lloc. Pel que fa a restriccions a l’ús del foc i els petards, aquestes es mantenen igual que altres anys: no es poden encendre fogueres ni tirar petards a menys de 500 metres de zona boscosa. To t i això, alguns municipis si que restringeixen l’ús de la pirotècnia (veure desglossat).

«La situació no és la mateixa que la setmana passada. Les previsions ens diuen que baixaran les temperatures i hem de posar les restriccions en base a la realitat de cada moment», va dir el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, quan se li va preguntar si les restriccions adoptades són suficients en el context de l’onada d’incendis de la setmana passada.

D’altra banda, al conjunt de Catalunya, Interior va anunciar ahir que desplegarà el dispositiu de seguretat i trànsit més gran de la història de la revetlla. Segons va dir el conseller hi haurà el 28% més de Mossos d’Esquadra vigilant les carreteres i les zones d’oci que l’any passat (2.393 agents), i es doblarà el personal del 112.

En previsió dels possibles col·lapses a l’AP-7, hi haurà una grua a la Roca i una altra a Martorell per treure cotxes avariats més ràpidament i evitar embussos. «Fem el desplegament més gran de la història per diversos motius: perquè sortim de la pandèmia i la gent té ganes de fer festa, perquè venim d’uns dies complicats d’incendis que no volem repetir i perquè aquest any Sant Joan cau en pont i es mobilitzaran més persones que altres anys», va començar dient Elena a la roda de premsa d’ahir.

Aquest augment del dispositiu es reflecteix principalment en un increment d’efectius sobre el terreny. Aquesta nit hi haurà gairebé 2.400 agents dels Mossos dedicats exclusivament al dispositiu de Sant Joan, a més dels agents que compleixin torns ordinaris, el que suposarà un augment de més de 300 efectius respecte a l’any passat. Aquest dispositiu policial es focalitzarà en el control del trànsit i en la seguretat ciutadana i l’ordre públic, amb patrullatge a zones concorregudes, conflictives i d’oci.

A més, 300 efectius d’Agents Rurals es dedicaran a controlar que les tradicionals fogueres de Sant Joan compleixin els requisits de seguretat i que el llançament de petards no vulneri la normativa. Els Bombers tindran un reforç de 150 efectius pels possibles avisos d’incendi que hi pugui haver.

La venda de petards avança a un ritme moderat

La venda de petards, enguany, avança a un ritme més lent del que és habitual, segons explicaven ahir fonts del sector consultades per Regió7.

Fonts del sector atribuïen aquest ritme més lent de vendes als incendis que hi ha hagut aquests últims dies i a la possibilitat que s’apliquessin restriccions en el llançament de petards, com han si que han fet alguns municipis.

Tot i que esperaven que a última hora, la clientela s’animés a comprar petards, el sector també estava pendent meteorològica, perquè també assenyalaven que la pluja que ha caigut aquests últims dies en alguns punts tampoc ha ajudat a animar les vendes. De totes formes esperen que en la recta final, és a dir, durant el dia d’avui, la situació s’animi i puguin recuperar vendes.

Alguns municipislimiten l’ús de la pirotècnia

Diversos municipis han prohibit o limitat l’ús d’elements pirotècnics en la revetlla d’avui. Al Bages, Sallent s’afegeix a Navàs (vegeu edició d’ahir) en la prohibició total de llançar elements pirotècnics dels quals no es controlar el destí. A més, no es pot llançar cap tipus de petard al Parc Municipal Pere Sallés, a la plaça Santa Maria i escola Vedruna, a l’entorn del Pal i pistes de tenis, a les zones amb alta densitat de vegetació o properes, i a Cornet i masies properes a boscos. A Òdena, des d’avui a les 8 del vespre i fins les 3 de la matinada només es podran llençar petards a quatre punts del municipi. Solsona, de la seva banda, ha prohibit, com Sallent, tirar petards dels quals no se’n controla el destí. Olius ha prohibit l’encesa de fogueres i l’ús de petards i altres elements que continguin foc, com també han fet Clariana de Cardener, Castellar de la Ribera i Lladurs. La mateixa mesura l’han adoptat els tres municipis de la Vall de Lord: Sant Llorenç, la Coma i la Pedra i Guixers.