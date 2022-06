Els Bombers tanquen la revetlla de Sant Joan amb 47 actuacions a la regió central

Els Bombers han dut a terme 47 actuacions a la regió central durant la revetlla de Sant Joan des de les 20h d'ahir fins les 8h d'avui. La majoria d'intervencions que s'han fet han estat relacionades amb incendis de contenidors o petits focs de vegetació a més d'alguns accidents de trànsit. Destaca, però, un incendi en una nau abandonada d'Igualada que no ha deixat ferits.

Enguany ha augmentat un 147% el nombre d'actuacions realitzades per Bombers a la Catalunya Central respecte l'any passat, quan només es van fer 19 intervencions. Tot i això, fonts de Bombers asseguren que ha estat una revetlla tranquila a aquesta zona de Catalunya. L'incident més destacat va tenir lloc ahir a Igualada.

Els Bombers van rebre un avís poc abans de les 22.10h per un incendi en una nau abandonada al carrer de les Varietats. Segons apunta el cos de seguretat, que hi va enviar quatre dotacions, a l'interior de l'edifici van cremar matalassos i fustes diverses a més d'elements que formen part de l'estructura i algunes plaques de fibrociment. De fet, va caure part de la teulada. No hi va haver cap persona ferida i el foc es va controlar ràpidament ja que l'actuació no va arribar a les dues hores.

A nivell de Catalunya, Bombers han rebut 889 avisos per incendis i incidents, 663 dels quals han derivat en actuacions. La majoria han estat per incendis de contenidors, 324, i focs de vegetació 250, gran part en zona urbana (189). La gran majoria d'intervencions s'han dut a terme a les àrees metropolitanes. A la Nord s'han fet 220 actuacions durant la nit i a la Sud, 138. Pel que fa a la resta de regions, s’han rebut 77 avisos des de Girona, 66 des de Lleida, 94 des de Tarragona, 17 des de les Terres de l’Ebre i 4 des de la Val d’Aran. D'entre els serveis més destacats dels Bombers hi ha un incendi en un pis de l'Hospitalet de Llobregat, que ha acabat amb una persona morta, tot i que Interior el desmarca dels serveis relacionats amb la revetlla. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc.

Sis persones ateses pel SEM a la Catalunya Central

Per altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va haver d'atendre a sis persones a la Catalunya Central. Quatre van haver de ser tractades per intoxicació i dues per agressions. A la regió central no es va haver d'atendre cap persona afectada per cremades. Pel que fa a accidents de trànsit, es va atendre a 5 persones a la Catalunya Central, però sense cap afectació destacada.

A nivell de Catalunya el SEM ha atès 179 persones per patologies relacionades amb la revetlla de Sant Joan. Dels atesos, 104 ho van ser per intoxicacions, 26 per agressions, 38 per accidents de trànsit, 9 per cremades i 1 ofegat. De les 104 intoxicacions, 44 han estat a l’àrea metropolitana de Barcelona, 22 a Barcelona ciutat, 15 a Girona, 12 a la demarcació de Tarragona, 6 a Lleida, 4 a la Catalunya Central i 1 a l’Alt Pirineu. De les 26 agressions ateses, 9 han estat a l’àrea metropolitana de Barcelona, 9 a la ciutat de Barcelona, 2 a Tarragona, 2 a Girona, 2 a Lleida, 2 a Catalunya Central i 1 a les Terres de l’Ebre.

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha atès durant la revetlla 5.624 trucades procedents que han generat 2.933 expedients. Les trucades s’han realitzat especialment des de l’àmbit metropolità. Aquest any el 112 de Catalunya ha rebut un 7% més de trucades que la revetlla de l’any 2021, que es va tancar amb un total de 5.256 trucades rebudes.

57 persones detingudes durant la nit

El Departament d’Interior valora positivament el resultat del dispositiu més gran de la història de Sant Joan que tenia per objectiu garantir una revetlla segura i reduir el risc d’incendi forestal. El dispositiu especial desplegat per Mossos d’Esquadra per garantir la mobilitat, la seguretat de les persones i l’ordre públic durant la revetlla de Sant Joan es va iniciar a les 22h del 23 de juny i ha finalitzat avui a les 10h. Durant la nit s'han detingut un total de 57 persones, de les quals 8 estarien relacionades amb delictes contra el patrimoni, i 15 per violències masclistes.

Pel que fa al trànsit s'han realitzat un total de 38 controls d'alcohol i drogues arreu del territori. Durant aquests controls s'han efectuat un total de 954 lectures d'alcoholèmia, de les que 85 han resultat positives, i nou d'aquestes han estat de tipus penal. Altres set conductors han estat sancionats per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents. Al 2022 s’han detectat un 8,7% d’alcoholèmies positives, i al 2021 va ser del 12%.

Trànsit assegura també que durant la revetlla no hi ha hagut cap accident mortal de trànsit en zona interurbana.