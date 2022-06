Armengol Riart és un pagès de Castellar de la Ribera ja jubilat i president de l’ADF Sòl Verd des de després de l’incendi del 98. Fa pocs dies va patir l’incendi de Castellar de ben a prop, ja que les flames van arribar gairebé a casa seva.

Ja han passat uns dies de l’incendi. Com està vostè ara?

A nivell personal estic afectat. Et queda una sensació estranya i en el moment que pares i et deixes anar et quedes fet un flam. A nivell de president de l’ADF em sento molt content per un cantó i molt desenganyat per un altre.

Va arribar a patir per casa seva?

Sí. Se’m va encendre un incendi a 2 metres del cotxe. En aquell moment a casa hi havia la meva dona, la meva filla i jo. Estàvem sols i no sabíem ben bé que fer. Per sort va començar a arribar gent molt aviat. Vam començar a treballar i vam poder aturar-lo aquí.

Us vau sentir abandonats pels Bombers?

Abans del nostre hi havia altres incendis i ens vam sentir una mica deixats de banda. Era difícil que arribessin els Bombers, ho entenc. El que no entenc és que quedessin tres cases dins de la zona cremada i ningú es preocupés de tirar-hi aigua a sobre, si més no per donar tranquil·litat als veïns. Jo era a dins i si hagués vist que des de dalt tiraven aigua hagués pensat que almenys algú m’estava protegint.

I perquè creu que no ho van fer?

Jo penso que és falta d’organització. No pretenia que vinguessin tots els helicòpters, però si 1 o 2 per remullar les cases que estaven a dins del cremat. Al final per sort no s’ha cremat cap casa ni granja, però la gent està dolguda.

Hi va haver queixes de que els Bombers no deixaven passar les ADF.

És un tema bastant complex. Quan es cala foc la gent del territori el coneix, sap per on pots entrar i per on et pots escapar. A més la gent del territori mínimament apaguem foc, i s’ha demostrat mil vegades. Sembla ser que això no ho té en compte ningú. A sobre, se’ns posen a la carretera i no ens deixen passar. A mi em fa la impressió que haurien de ser ells qui ens demanessin per on poden d’entrar o com estan els camins. Ens diuen que ja ho saben, però la veritat no és aquesta.

I quin creu que és el motiu?

Em dona la impressió que es pensen que els hi vols treure protagonista. No és així. Nosaltres només estem per ajudar i posar el nostre granet de sorra, de medalles no en volem cap. Però això ve d’anys enrere, aquí hi va haver un problema afegit per part del Departament d’Agricultura del que nosaltres depenem. Poc abans de l’incendi se’ns va explicar un nou protocol que amb l’incendi es va posar a la pràctica i clarament no va funcionar.

Va viure els incendis del 98. Aquest li va recordar en algun moment a aquell?

En tema de superfície afectada no hi ha comparació. Pel que fa a intensitat el que vaig viure amb aquest no ho havia viscut mai. Era increïble.