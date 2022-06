A judici dos acusats d’entrar droga en una trobada íntima a Lledoners

L’Audiència de Barcelona jutjarà la setmana que ve un home i una dona acusats d’introduir droga a Lledoners aprofitant una trobada íntima. Segons consta en l’escrit d’acusació de fiscalia, els presumptes fets es remunten al 9 de març del 2019 quan l’acusat, que complia condemna al centre penitenciari, en un vis-a-vis amb l’acusada, aquesta li va donar una papereta amb un pes total de 0,35 grams, en la qual, entre altres substàncies hi havia heroïna, que segons el fiscal anava destinada al consum del mateix reclús. En la trobada, la dona també hauria lliurat al pres vuit peces, amb un pes de 54,48 grams, d’haixix, en aquest cas destinat al consum d’altres reclusos. Segons fiscalia, l’heroïna li van trobar amagada en una de les fosses nasals mentre que l’haixix el van localitzar a la cavitat rectal.

Per aquests fets, la fiscalia acusa la dona d’un delicte contra la salut pública per substàncies que provoquen un greu perjudici per a la salut i li demana una condemna de set anys de presó i 1.000 euros de multa. Per a l’home, a qui acusa d’un delicte contra la salut pública però per substància que provoquen un perjudici lleu, li demana una condemna a quatre anys i mig de presó i 975 euros de multa.