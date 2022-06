Jutgen un bagenc acusat d’assetjar una menor de 12 anys per les xarxes

La secció sisena de l’Audiència de Barcelona jutjarà dimecres de la setmana que ve un bagenc acusat d’assetjar sexualment a través de les xarxes socials una menor de 12 anys.

Segons recull el relat de la fiscalia, el 7 de febrer del 2020, l’acusat, conscient que la menor tenia 12 anys d’edat, va mantenir converses amb ella a través d’Instagram. En el marc d’aquestes converses, l’home hauria enviat fotografies i vídeos masturbant-se i feia videotrucades a la menor. Les converses van anar pujant de to i fins i tot va convidar la menor a anar a casa d’ell per mantenir relacions sexuals. La menor, però, no va arribar a acceptar les propostes de l’acusat. Arran dels fets, la nena ha patit estrès postraumàtic.

La fiscalia qualifica els fets com un delicte de child grooming, que consisteix a contactar amb menors d’edat a través de les xarxes socials amb un objectiu sexual i també l’acusa d’exhibicionisme.

Per aquests delictes, el ministeri fiscal, en el seu escrit d’acusació provisional, demana un total de tres anys de presó per al processat. Dos anys els sol·licita pel delicte de child grooming i el tercer any de presó el demana pel delicte d’exhibicionisme. El fiscal també reclama que el processat indemnitzi la víctima amb un total de 3.000 euros pels danys morals que li han provocat aquest fets.