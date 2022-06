Un nou pla d’actuació en els incendis provoca un gran malestar a les ADF

La revisió del document a partir del qual es determina quina és l’actuació dels diferents agents que participen en l’extinció dels incendis -s’anomena PAGI- ha generat un important malestar entre les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Responsables de diferents ADF consultats per aquest diari consideren que el pla s’ha elaborat sense tenir-los en compte i que a més limita molt la seva actuació en els focs. L’aplicació en els darrers incendis és l’origen del malestar. El Bombers defensen la necessitat d’actuar amb seguretat i la professionalitat del cos en la lluita contra els incendis, en alguns casos molt violents.

El nou document només permet, a les ADF, actuar al municipi o als que limiten amb el seu terme municipal i en els focs, només poden accedir als anomenats punt 1 (habitualment lloc d’inici), ja que són els que estan més a prop -sobre el terreny- i els primers a arribar-hi i que un cop hi hagi el nombre suficient d’efectius, el cap d’intervenció de Bombers valorarà la seva retirada.

El president de l’ADF Pla de Bages, Oriol Tarragó, assegura que van rebre els canvis com «una galleda d’aigua freda» per la forma com se’ls va comunicar, quan faltaven 15 dies per l’inici de la campanya d’incendis, però també afegeix que el nou PAGI «ens talla les ales». Respecte les limitacions dels emplaçaments, remarca que «fins ara, com els bombers podíem resseguir el perímetre de l’incendi» i assegura que «si estem ben comunicats, si hi ha risc, haurem de sortir igual que ells». I remarca que «les ADF fa 35 anys que apaguem focs. No pot ser que ens tractin com si ells fossin el germà gran i nosaltres el petit al que volen protegir. Ens mereixem més respecte». Pere Jo, president de l’ADF de Calders, Monistrol de Calders i Artés, també reivindica la trajectòria de les ADF i afegeix, respecte els possibles perills, que «anem amb equips de protecció individual, fem formació amb cursos a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i se segueixen el protocols». «I ara surten a dir-nos no podem actuar en incendis?», afegeix. Respecte els punts on se situen les ADF, comenta que «sempre hi pot haver un Rambo però nosaltres estem a la cua o als flancs drets o esquerres, que són els menys perillosos, però no al cap» i insisteix que «si nosaltres estem allà, els bombers es poden dedicar al cap de l’incendi».

Martí Senserrich, membre del secretariat de la Federació d’ADF i de l’ADF de Sant Martí de Tous, també insisteix que no se’ls ha tingut en compte per elaborar el nou PAGI. Denuncia que es limiti l’actuació de les ADF al propi municipi o als limítrofs, i també demana que hi hagi més regulació. En aquest sentit assegura que «l’únic que demanem és que el PAGI en comptes de restringir els moviments i actuar en un punt concret de l’incendi és que determini que el cap d’intervenció decidirà què fa amb les ADF i si necessita més o menys mitjans. Això permet que tingui les espatlles cobertes i hi haurà caps que voldran ADF i altres que no. Així és com estava fins ara» També recorda que fins abans del nou document «podíem arribar a tot arreu» i afegeix que «puc entendre que no puguem entrar a tot arreu, però com a ADF ja som una mica grans perquè portem 35 anys, i sabem per on podem anar i per on no». Insisteix que no és un problema amb els bombers de base, sinó en com s’ha gestionat la redacció d’aquest nou PAGI.

Santi Montsech, de l’ADF Quercus, també assenyala, que als centres de comandament hi havia un punt de trànsit de les ADF, que ara ja no hi és. Explica que s’ha substituït per un enginyer comarcal, que fa d’enllaç amb els coordinadors de les ADF. Per a ell, això dificulta la gestió sobre el terreny mentre recorda que els vehicles de les ADF estan localitzats perquè porten emissores i localitzadors.

El president del secretariat de Federacions d’ADF, Xavier Jovés, assegura que «estem esperant que la situació s’arregli i que algú hi posi seny».

Per part de Bombers, fonts del cos han explicat que el PAGI «no exclou ningú, sinó tot el contrari». Assenyalen els responsables de l’extinció que «en un context de canvi climàtic, els incendis són cada cop més virulents i els mecanismes de seguretat són més importants. Es marquen les pautes i el que esperem d’ells, però això no afecta només les ADF, ens afecta nosaltres internament. Al final hi ha un comandament, que és de Bombers, i és el màxim responsable de tot: seguretat, planificació logística, tenir estructura i si hi ha qualsevol accident o alguna cosa no funciona, aquest cap en serà el responsable i se’n poden derivar responsabilitats jurídiques, les penals incloses».

També remarquen que la cobertura que les ADF fan al territori «és bàsica» i que «sempre s’ha dit que els volem per una primera intervenció per a la que són molt importants» i recordant que després d’aquesta primera intervenció de l’ADF local «si tenim mitjans suficient, els deixarem en aquest punt». Insisteix també que el fet que es puguin sentir exclosos «és una sensació» i que «nosaltres comptem amb ells. És un tema de regularitzar i homogeneïtzar el funcionament de tots».