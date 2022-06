S’enfronta a quatre anys i mig de presó per traficar amb cocaïna a Igualada

La fiscalia demana una pena de quatre anys i mig de presó per a un processat acusat de traficar amb cocaïna a Igualada. Segons l’escrit de conclusions provisionals del ministeri públic, l’acusat van ser enxampat pels Mossos d’Esquadra, el 28 de febrer de 2020 en un carrer, quan portava a sobre quatre embolcalls de droga. En dos hi havia cocaïna i en dos més hi havia cocaïna barrejada amb fenacetina.

Entre els quatre paquets, el pes de la droga era de El valor de la droga, que l’acusat presumptament pretenia vendre, era de 1.105 euros. Pel ministeri fiscal es tracta d’un delicte contra la salut pública en la modalitat de substàncies que causes un greu perjudici per a la salut i li demana quatre anys i sis mesos de presó. També demana que se li imposi una multa econòmica de 3.300 euros amb una responsabilitat subsidiària, si no paga de 150 dies de presó. El judici tindrà lloc dilluns.