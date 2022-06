Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta passada nit i matinada en l'extinció d'un incendi en una nau annexa de logística al polígon industrial de Pallejà (Baix Llobregat). L'avís del foc es va rebre a les 20.35 hores d'ahir divendres a l'avinguda de la Ribera, al polígon Camps d'en Ricard. L'incendi es concentrava en un recinte d'uns 500 m2 amb bobines de fil.

Cremada una nau annexa de logística d'uns 500 m2 amb bobines de fil al C/de la Ribera de Pallejà (avís, ahir, a les 20.35h). L'incendi, estabilitzat des de la mitjanit, no va propagar a la resta d'instal·lacions ni va causar ferits.

Hi vam desplaçar 14 dotacions #bomberscat. pic.twitter.com/Xo8mqaqoVb — Bombers (@bomberscat) 25 de junio de 2022

14 dotacions dels Bombers es van desplaçar a la zona i van poder estabilitzar el foc a mitjanit, evitant que es propagués a la resta d'instal·lacions. No es van registrar ferits ja que l'empresa estava tancada per la festivitat de Sant Joan. L'incendi es va poder donar per controlat a les 03.30 hores i hores d'ara es mantenen 3 dotacions remullant per evitar revifades.