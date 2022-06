Un total de 390.384 vehicles han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona fins ahir a la tarda, dels 450.000 previstos en l’operació sortida del cap de setmana de Sant Joan, segons dades del Servei Català de Trànsit. Aquesta xifra representa un 14% menys que l’any 2016, el darrer en què la revetlla també va caure en dijous. Durant la segona part de l’operació sortida d’ahir, les principals retencions van tenir lloc a l’AP-7, tant en sentit nord com en sentit sud. Durant el matí hi va haver cues a l’entorn de l’enllaç amb l’A-2 a l’alçada de Martorell, en sentit Tarragona. A l’extrem nord, les cues van estar protagonistes a l’entorn de l’antic peatge de La Roca del Vallès i també entre Sant Celoni i Hostalric.

Durant el dia d’ahir també hi va haver problemes de circulació a la C-32 al Maresme, com a via alternativa a l’AP-7 en sentit nord, i també a l’enllaç de la C-35 i la C-65, en direcció a la costa brava.